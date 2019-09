ALESSANDRIA - Un Pomeriggio Barocco a Palazzo Cuttica domenica 15 settembre a partire dalle 16 al Museo di via Parma 1: è la nuova proposta che CulturAle Costruire Insieme e l’Amministrazione Comunale realizzano con la collaborazione del Festival Internazionale di Musica Alessandria Barocca e non solo.

“Abbiamo voluto coniugare in questa occasione le melodie barocche con lo scenario naturale dei capolavori custoditi al Museo Civico, il tutto nella ricostruzione di un’atmosfera settecentesca” spiega il presidente di CulturAle Cristina Antoni.

Ad accogliere il pubblico per la visita guidata al Museo ci sarà anche un video, realizzato dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, in veste di critico ed esperto d’arte, che illustra la storia di Palazzo Cuttica e di alcuni preziosi reperti custoditi. Protagoniste del documentario, saranno le “miniate”, spartiti musicali preziosamente arricchiti da splendide miniature, realizzate dai monaci, con dovizia di particolari, veri capolavori senza tempo che ad ogni sguardo rivelano ogni volta qualcosa di nuovo, di particolare.

Inoltre a Palazzo Cuttica si potrà visitare la mostra Minime soddisfazioni narcisistiche, una personale di Cecilia Gioria, presente nel pomeriggio proprio per illustrare ai visitatori la sua esposizione.

Oltre alla visita, il pubblico potrà prendere parte al concerto di Musica Elegentia Consort, gruppo dal quale origina l’omonima associazione che si propone di eseguire musica antica su strumenti d’epoca o su copie fedelmente riprodotte, utilizzando tecniche d’interpretazione musicale delle diverse epoche. Il complesso, fondato a Lanciano nel 2012, è diretto dal musicista abruzzese Matteo Cicchitti, conoscitore e ricercatore della pratica esecutiva storica. Cicchitti suonerà un particolare strumento, la viola da gamba, e in questa esibizione sarà con Domenico Cerasani, anch'egli con un altro inusuale strumento, la tiorba. Tutto il concerto avverrà in una particolare cornice: quella del tableau vivant realizzato dalle figuranti e modelle dell’Atelier Principessa Valentina, rigorosamente in abiti settecenteschi. Al termine un buffet.

Nel programma sono previsti tre diversi ingressi all’iniziativa: alle ore 16, 17 e 18. Il costo del biglietto è di 5 euro. È consigliata la prenotazione contattando telefonicamente da fino a venerdì, dalle 8,30 alle 14 gli uffici di CulturAle Asm Costruire Insieme al numero 0131 234266, oppure scrivendo al seguente indirizzo mail: daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it.