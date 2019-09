StraTortona, la corsa si recupera venerdì 13

TORTONA - Dopo l’annullamento dovuto al maltempo la settimana scorsa, si recupera domani, venerdì 13 settembre, alle 19 la StraTortona, la corsa benefica organizzata ogni anno dal comitato locale della Croce Rossa.

Per partecipare, sarà possibile iscriversi in piazza Malaspina dal tardo pomeriggio e la t-shirt, già disponibile in occasione della prima data fissata, è ritirabile presso la ditta Cantieri Sportivi. La corsa in programma sarà solo quella non competitiva, da 2.8 km ad anello nel centro cittadino, poichè la gara competitiva valida per i criteri Uisp non sarà recuperata.

Le iscrizioni - per coloro ai quali non interessa la maglietta - saranno effettuabili sul posto, cioè in piazza Malaspina; alle ore 20 è in programma la partenza della corsa per i bambini, mentre alle 20.30 ci saranno entrambe le partenze della corsa e della camminata. Il ricavato e le offerte andranno per sostenere le attività del comitato tortonese della Croce Rossa in tutte le sue componenti.