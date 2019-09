Un mercatino per aiutare i piccoli amici di Gea Animal's Land

NOVI LIGURE — Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, l’associazione Gea Animal’s Land organizza nella sede di via Gramsci 43 a Novi Ligure l’evento Garage Fair, un mercatino dell’usato e del riciclo. È un’occasione per trovare oggetti unici, antichi, recenti, nuovi, introvabili e nel medesimo tempo compiere una buona azione. Una delle tante campagne portate aventi dall’associazione è quella contro lo spreco ed è per questo motivo che annualmente viene organizzata questa manifestazione. Gli oggetti vengono raccolti durante l’anno attraverso i soci e i volontari e vengono proposti a offerta libera. Ciò che viene raccolto viene utilizzato per i diversi scopi dell’associazione nell’ambito della protezione degli animali e la tutela dell’ambiente.