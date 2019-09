Cinghiali e caprioli: in soli sei mesi ben 153 incidenti

ALESSANDRIA - Più di un incidente stradale al giorno causato da cinghiali o caprioli, 153 in sei mesi, dall’inizio dell’anno.

Sono i numeri emersi nel corso di una riunione del comitato di ordine e sicurezza pubblica convocato in Prefettura, al quale hanno partecipato i rappresentati delle forze dell’ordine e delle istituzioni, dal Comune alla Regione (presente il vicepresidente Fabio Calosso). «Cifre allarmanti» ha commentato il numero due di palazzo Lascaris.

Sarà attuato un monitoraggio puntuale, al termine del quale «saranno varate misure incisive». Si pensa non solo a piani di abbattimento, ma anche ad altre misure, come metodi anticoncezionali di contenimento.

Intanto la Provincia sta per varare il nuovo piano per i cinghiali che prevede una riduzione dei danni in agricoltura del 10% in cinque anni. «Se sarà necessario, chiederemo l’intervento a livello statale», assicura Calosso. Sui caprioli, invece, si procede con la caccia di selezione, che non da i risultati sperati.