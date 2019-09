'Gagliaudo' fa scacco matto e porta gli Aleramici tra i mercanti

ALESSANDRIA - “Dopo il 'Capodanno' ed 'Aperto per Cultura', siamo qui a presentare un'altra importante manifestazione a supporto del commercio locale. Per l'edizione di quest'anno, tra l'altro, c'è una grossa novità: gli 'Scacchi in costume' che in piazza Marconi daranno vita ad uno spettacolo unico nel suo genere che, sono convinto, porterà ad Alessandria tanta gente anche da fuori”, così l'assessore al Commercio, Mattia Roggero, ha annunciato l'inserimento nel programma della 21^ edizione di 'Gagliaudo fra i mercanti' della partita a 'scacchi viventi' che andrà in scena nel pomeriggio di domenica 22 in piazza Marconi. Come ogni anno dal 1998, la manifestazione che lega la promozione del commercio locale alla cultura e all'intrattenimento animerà il centro storico cittadino per tutto il week end di sabato 21 e domenica 22 settembre.

“Gagliaudo permette alle nostre attività di mettersi in mostra e interagire con il pubblico come una volta”, ha sottolineato Michela Mandrino, presidente di Confesercenti, presente a Villa Guerci nella mattinata di giovedì 12 insieme a Manuela Ulandi, presidente ProCom, a Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio, all'assessore alle Manifestazioni, Cherima Fteita e al vice presidente di Ascom, Mauro Bigazzi. “Sabato e domenica venite in centro a vedere cosa succede e ad acquistare prodotti di qualità a prezzi convenienti”, è l'invito che la Mandino manda agli alessandrini.

Tra gli eventi principali del ricco programma dell'edizione 2019 di 'Gagliaudo fra i mercanti' (scaricabile dal sito del Comune a questo link), per la giornata di sabato 21, lo 'Shopping Street' che vedrà protagonisti i commercianti del centro storico, 'in strada' per proporre i loro prodotti a prezzi convenienti. Nella giornata di domenica, via Dante sarà invasa dalle tantissime bancarelle dei venditori ambulanti. Come detto, domenica pomeriggio, dalle 16 alle 18 in piazza Marconi, la partita degli scacchi in costume a cura dell'Associazione Aleramica Alessandrina.