Il mercatino colora il quartiere degli uffici

ALESSANDRIA - Certo che non è piazza della Libertà, dove il viavai del mercoledì garantisce affari più consistenti. Però, l’operazione di Cia e Confagricoltura, che hanno deciso di replicare il mercatino di frutta, verdura e altri prodotti di qualità, in un angolo di Alessandria che non è esattamente trionfante per negozi, può essere vincente, sia per il quartiere che, alla fin fine, per gli operatori.

La piazzetta di Borgo Città Nuova è un triangolo su cui s’affacciano edifici colorati. Lambisce corso 4 Novembre, una strada decisamente trafficata. A due passi, la chiesa del Suffragio. È una zona molto abitata, ma anche densa di uffici piccoli e grandi. Non lontano, il poliambulatorio Patria è meta di alessandrini e non solo. C’è movimento, insomma.

E, se consideriamo il fatto che il fiorire di supermercati e centri commerciali ha estinto i piccoli negozi, facendo scomparire figure caratteristiche come «il fruttivendolo sotto casa», ecco che la proposta delle due organizzazioni agricole acquista interesse.