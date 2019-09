Rainbow Team, il bilancio di un'estate positiva

CASALE - E’ ottimo il bilancio in casa Rainbow Team al termine della stagione estiva. La scuderia di motonautica di Casale Monferrato, capitanata dall’ex driver e campione mondiale Fabrizio Bocca è reduce dal successo del Waterfestival organizzato lo scorso fine settimana a Viverone.

Vi hanno preso parte i migliori driver del mondo per la categoria di Formula 4 per cui si è corso il Gran Premio (la quinta edizione per Viverone) con la finale del Campionato mondiale che ha visto trionfare il finlandese Tuukka Lehtonen. In più, la gara di Formula Junior Elite in cui ha partecipato il giovane driver del Rainbow Team, Oleg Bocca, che si è classificato quinto nel Gran Premio del weekend.

La scuderia casalese ha avuto il merito di riportare il Gran Premio a Viverone dopo ben sei anni d’assenza. Ora il Rainbow Team è pronto per i cambiamenti che lo attendono con la nuova stagione autunnale e il nuovo anno con le nuove gare che aspettano Oleg Bocca e Ettore Bo. Conclusasi la stagione agonistica di Formula 2, la scuderia di motonautica saluta il driver Paolo Longhi che si ritira dall’attività sportiva con la squadra.

Relativamente ai prossimi impegni, Il Rainbow Team ha accettato l’invito a partecipare alla Giornata dello sport di Casale Monferrato presso l’imbarcadero sul Lungo Po. Sabato 21 la scuderia porterà il gommoncino della scuola federale per effettuare alcune prove in acqua e presentare l’attività rivolta ai giovani.