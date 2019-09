Usa Day, avventure lunari a Francavilla

FRANCAVILLA BISIO — La Giornata della Cultura Americana giunge alla 12esima edizione nell’anno dedicato al viaggio dell’Apollo XI sulla Luna. E sarà proprio questo evento il fil rouge che guiderà il programma della manifestazione organizzata come da tradizione a Francavilla Bisio.

“Buon compleanno Luna” è infatti il titolo della Giornata 2019, che prenderà il via sabato 14 settembre alle 16.30 alla Società di Mutuo Soccorso di Francavilla Bisio, dove, in anteprima, saranno presentati i nuovi volumi di americanistica acquistati dalla biblioteca comunale e destinati al “Fondo John F. Kennedy”.

A seguire si terrà il dibattito "To the Moon and back – Avventure lunari tra passato e presente". I protagonisti saranno Roberto Amen (giornalista aerospaziale, inviato speciale Rai al centro di Cape Canaveral che ha seguito lo svolgimento di parecchie missioni spaziali americane realizzando programmi televisivi di informazione) e Marco Ghione, saggista e autore del volume “Il viaggio sulla Luna”. I due dialogheranno con Alberto Giordano dell’università di Genova, chairman del Centro Studi Jfk di Francavilla Bisio. L’attore Francesco Parise sarà chiamato alla lettura di brani vari tratti sia dal volume di Ghione che dalla vasta produzione letteraria e giornalistica dell’epoca.

Saranno anche proiettati filmati originali d’epoca che faranno da anteprima alle proiezioni della serata (ore 20.30) quando, con il coordinamento di Mathias Balbi, saggista e critico cinematografico, troverà spazio il dibattito con gli ospiti basato su estratti del film “Il diritto di contare” del regista Theodore Melfi. La pellicola illustra la vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre scienziate afro-americane che hanno rivoluzionato gli studi alla Nasa negli anni dell’inizio dell’avventura spaziale.