‘Vicenzaoro’, si sentono gli effetti positivi

VALENZA - Calato il sipario su ‘Vicenzaoro September 2019’, è tempo di tirare i bilanci per una manifestazione che è stata occasione di relazioni e di scambi per le aziende valenzane a livello globale con il comparto dell’oreficeria e della gioielleria.

Stanno anche arrivando i primi risultati, sotto l’aspetto concreto, dei rapporti intessuti dall’assessore alle Attività economiche e presidente di InValenza, Massimo Barbadoro.

La presenza della buyer cinese LiHong, con la quale Barbadoro aveva siglato nel luglio scorso l’accordo per la piattaforma ‘The Union of Gaia’ nel comune di Xiamen - supportata a Vicenza dalla presenza del direttore e del vice direttore generale dell’Ufficio municipale degli Affari esteri, Li XiaoPing e JianHong - ha portato alla commessa a un artigiano orafo valenzano per la realizzazione di un lavoro con la giada.