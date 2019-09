Auto si ribalta a Frugarolo

FRUGAROLO - Circa all'una e trenta di questa notte, a Frugarolo, un'auto si è ribaltata per cause ancora da precisare. A bordo una donna di cinquant'anni che, in seguito all'intervento delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Novi Ligure. Quello con la donna a bordo è l'unico mezzo coinvolto nell'incidente.