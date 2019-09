Bum, bum, bum Alessandria. Cancellata l'Olbia

OLBIA - Tutti in piedi per questa Alessandria. Che vince la prima trasferta della stagione e lo fa stentendo l'Olbia, capolista nelle prime due giornate, che, fino ad ora, aveva sempre segnato almeno due reti e, invece, per la seconda gara di fila, ne incassa tre.

Dominata da una squadra che sta rispettando le tabelle di marcia del suo allenatore, soprattutto la sua filosofia di gioco. Perché i Grigi giocano bene, attaccano, gestiscono la gara, abbassano il ritmo quando serve, non si accontentano mai e sferrano il colpo del ko.

Il tecnico passa al 3-5-2, con Casarini dall'inizio alpodto di Chiarello

Ancora una volta molto importante il contributo dei giovani. Gli aggettivi per Cambiaso si sprecano: dal suo piede, al 4', nasce la rete del vantaggio: manovra impostata da Eusepi, apertura per l'esterno scuola Genoa e cross immediato, su cui Arrighini si conferma ottimo colpitore di testa. Potrebbe essere raddoppio al 7', quando Eusepi serve direttamente l'ex Carpi, che ha un attimo di indecisione a spreca il possibile 2-0. Poi i Grigi controllano e concedono il minimo indispensabile ai padroni di casa, un paio di conclusioni da fuori di Doratiotto e Vallocchia.

Il raddoppio in avvio di ripresa: nasce ancora da un cross di Cambiaso, il portiere respinge, ma capitola sulla deviazione del compagno di squadra Della Bernardina. L'Olbia sparisce, l'Alessandria amministra con una superiorità evidente e Valentini è quasi inoperoso.

Nel recupero la terza rete: intervento su Sciacca in area, rigore che Akammadu trasforma. Tutti gli uomini d'attacco dei Grigi a segno: anche questo è un bel segnale per il futuro.

Olbia - Alessandria 0-3

Marcatori: pt 4' Arrighini; st 2' autorete Della Bernardini, 47' Akammadu rig

Olbia (4-3-12): Van Der Wandt; Pisano, La Rosa, Della Bernardina, Pitzali; Lella (43'st Miceli), Muroni (10'st Manca), Biancu (31'st Verde); Vallocchia; Doratiotto (10'st Parigi), Ogunseye. A disp.: Barone, Crosta, Mastino, Zugaro, Belloni, Bah, Pennington, Demarcus. All.: Filippi

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Cambiaso (26'st Sciacca), Casarini (30'st Chiarello), Duljic, Gazzi, Celia (30'st Cleur);; Arrighini (35'st Sartore), Eusepi (26'st Akammadu). A disp.: Crisanto, Gilli, Casyellano, Gjura. All.: Scazzola

Arbitro: Zucchetti di Foligno.

Note: Guornata calda, terreno in buone condizioni, spettatori 800 circa. Ammoniti: Eusepi, Cambiaso, Casarini, Pisano. Recupero: pt 3', st 4'