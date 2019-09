Lions: al Geirino torna il Meeting dei disabili rinviato lo scorso maggio

OVADA - L'idea di recuperare l'evento in tempi brevi è sfumata ben presto. Dallo scorso (18) maggio, infatti, sono passati più di cento giorni senza la possibilità di calendarizzare la XII edizione del Meeting sportivo disabili "Memorial Giorgio Giacobbe" organizzato dal Lions Club di Ovada. La scelta è ricaduta sul prossimo fine settimana, da venerdì sera (20 settembre) - con la sfilata delle squadre lungo le vie del centro storico in programma a partire dalle ore 20.30 - a sabato 21. La fase clou della manifestazione si svolgerà nel corso della mattinata (inizio previsto alle 8.30) presso l'impianto polisportivo del Geirino. Nel corso della mattinata le varie specialità dell'atletica la faranno da padrone, con le prove sui 50 e 100 metri, il salto in lungo con rincorsa e da fermo, il lancio del giavellotto, il getto del peso ed il lancio del vortex. A cimentarsi in queste prove saranno sportivi di ambo i sessi, con la cerimonia di premiazione che ospiterà i primi classificati delle varie categorie.