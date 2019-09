Pozzolese e Luese volano, bene il Sexadium

POZZOLO FORMIGARO - Un gol del subentrato Gianluca Giordano a due minuti dal termine sblocca la gara del "Frassati" con la Don Bosco Asti e lancia la Pozzolese in testa alla classifica. Con lei, in attesa del posticipo del "Girardengo" di stasera fra Novese e Spinetta Marengo, c'è la Luese che batte 3-1 il Tassarolo con rete di Arfuso e doppietta di Bisio ma anche il sorprendente Calliano che rifila tre reti al Solero e rimane a punteggio pieno.

Risorge il San Giuliano Nuovo che con le reti, una per tempo, di Rizzo e Pasino lascia al palo una Canottieri Alessandria battuta ancora di misura ed alla quale non basta il gol di Fofana. Riscatto anche per il Sexadium che supera 2-0 la Fulvius Valenza e l'aggancia in classifica grazie alle reti del solito Dell'Aira e di Mighetti, non si schioda dallo 0-0 iniziale Felizzano - Monferrato con le due formazioni che diventano le protagoniste dell'unico pareggio finora in due giornate di campionato. Tris di reti anche per il Costigliole che con Barotta, Corapi e Borgatta affonda un Cortemilia ancora mestamente a quota zero in campionato.

Vincono entrambe le alessandrine nel girone B: lo Stay O'Party affonda 4-1 il Valle Cervo Andorno nella ripresa con le reti di Gentile e due volte Kerroumi dopo che Micillo aveva risposto al momentaneo vantaggio degli avversari; la Junior Pontestura espugna 2-1 il campo del Valdilana Biogliese con le reti di Di Martino e Volpato e la parata di Ormelese su calcio di rigore a cinque minuti dal termine che salva il risultato.