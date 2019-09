Valenzana Mado corsara, riscatto Arquatese

ACQUI TERME - Dura solo un tempo l'illusione dell'Acqui di rimanere in testa alla classifica ed imbattuto: va subito in rete Massaro ma la terna - non irreprensibile per tutto l'incontro - annulla per fuorigioco, poi tocca ad Ivaldi appoggiare un pallonetto morbido alle spalle di Capra dopo avere bruciato sullo scatto Casalone e questa volta il gol è valido. La Valenzana trova il pareggio poco prima dell'intervallo con Francesco Bennardo che scarica un tiro potente in rete su cross di Battista e nella ripresa gode della superiorità numerica perché Minelli, entrato nell'intervallo per Cerrone, viene espulso per avere interrotto una chiara occasione da gol fra le proteste della panchina. L'Acqui prova a resistere ma la palombella di Fassina ancora su cross di Battista è imprendibile per Bodrito e per qualsiasi altro portiere, mentre l'estremo difensore dei termali è forse più colpevole nel fallo su Fassina che causa il rigore del 3-1 trasformato da Boscaro.





Finisce 0-0 l'anticipo delle 14.30 fra Carrara 90 ed Ovadese Silvanese che si vede annullare un gol di Oddone su punizione di Anania per fuorigioco alla mezz'ora ma beneficia poco dopo della stessa decisione in occasione del gol dei padroni di casa. Nella ripresa Gallo tiene in gioco i suoi e Dentici va vicino ad un gol che sarebbe stato utilissimo per classifica e morale colpendo prima la traversa e venendo fermato poi dal portiere. Sconfitta esterna di misura 1-0 e niente gol per la Gaviese che migliora nella gestione della gara ma torna da Trofarello con un pugno di mosche in mano dopo la rete di Macario nella ripresa. Bene invece Asca ed Arquatese: i ragazzi di Usai domano 2-1 il Cit Turin con le reti di Yassin El Amraoui e Borromeo, quelli di Paveto nel posticipo delle 16 al "Garrone" capitalizzano una rete di Giacomo Acerbo ad inizio ripresa con gli avversari in dieci per l'espulsione di Shtembari e superano di misura il Mirafiori.

ACQUI: Bodrito, Cerrone, Morabito, Manno, Rondinelli, Cimino, Massaro, Genocchio, Ivaldi, Campazzo, Bollino. A disp. Rovera, Cela, Capizzi, Cavallotti, Minelli, Toti, Costa, Biorcio, Zunino. All. Merlo

ARQUATESE: Torre, Bianchi, Trapasso, Kolaj, Firpo, Giordano, Scolafurru, Maldonado, Farina, Vera Angulo, Manzati. A disp. U. Acerbo, Ricci, Zanchetta, Guido, Zoppellaro, Vincens Vinces, Firpo, S. Torre, G. Acerbo. All. Paveto

ASCA: Berengan, Ottria, Mirone, Ghè, Cairo, Borromeo, Cirio, Ravera, Y. El Amraoui, Rota, E. El Amraoui. A disp. Figini, Goretta, Bencaga, Deambrosis, Vicario, Monaco, Giannicola, Cazzulo. All. Usai

GAVIESE: Benabid, Mazzon, La Neve, Tosonotti, Pellegrino, Salvi, Mugnai, Amello, Scimone, Catale, Lombardi. A disp. Alocci, Baiardi, Bouba, Milanese, Kolaj, Illario, Sacco, Carrea, Myrta. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: Gallo, Perassolo, Barbato, Lovisolo, Martinetti, Boveri, Oddone, Sala, Anania, Dentici, Rossini. A disp. R. Cipollina, A. Cipollina, Salvi, Giusio, Panariello, Cartosio, Bernardi, Tangredi, Rosset. All. Benzi

VALENZANA MADO: Capra, Battista, F. Bennardo, Gigante, Dinica, Casalone, Mazzucco, Ponti, Boscaro, Dispenza, Fassina. A disp. Giyu, D. Bennardo, Conti, Negri, Loja, Lorusso, Savino, Tagnesi, Meda. All. Nobili