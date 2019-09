ALEcomics: oltre 10mila visitatori per l'edizione dedicata ai super robot

Si è conclusa con oltre 10 mila visitatori l’edizione 2019 di ALEcomics, giunta al quinto anno di vita e dedicata al mondo dei super robot, in particolare all'universo di Gundam la cui serie classica compie 40 anni. La giornata di sabato ha proposto conferenze, workshop e una programmazione sul palco. In sala conferenze incontri su storie e leggende dei mitici robot anni ’80 (Fabio Valerio), passando per l’opera “Nuvole Nere” (Ruju, Cavalletto) fino a incontrare Angelo Stano, primo illustratore di Dylan Dog.

I workshop sono stati dedicati alla scoperta e all’insegnamento dei segreti di illustratori esperti (Fumetti di sabbia, Musso, Cannatella). A intrattenere il pubblico il live di Giorgio Vanni, i Trick or Treat e i Gem Boy. Domenica 15 settembre sono proseguiti i workshop e alle conferenze è stato possibile incontrare personalità note come Andrea Castellan (sceneggiatore e disegnatore per Topolino) e Guido Silvestri (creatore di Lupo Alberto) e le premiazioni dei contest della fiera (ALEcomics Model Contest). Il palco ha visto come protagonisti l’esibizione di vari artisti e il Cosplay Contest.