La campagna per sensibilizzare la donazione di midollo

Per chi ha bisogno di trovare un donatore compatibile di midollo osseo, la possibilità è una su una su centomila. Basterebbe questo per rendere l'appello alla sensibilizzazione di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) sufficientemente efficace.

Da questo parte la campagna Match It Now, giornate dedicate alla sensibilizzazione della donazione delle cellule del midollo osseo e alla tipizzazione, procedura che consente, attraverso un prelievo di sangue, di estrarre i dati genetici indispensabili per verificare la compatibilità con i pazienti. Informazioni che verranno successivamente inserite nel Registro Nazionale collegato con tutti i Registri del mondo, con la speranza di trovare maggiori compatibilità e aumentare il numero di pazienti guariti grazie al trapianto.

«Si tratta di un importante gesto di amore e civiltà per cercare di salvare pazienti che solo in Italia superano i 1.800/anno - spiegano dall'Admo - La possibilità statistica di essere compatibili è di 1:100.000. Per questa ragione è fondamentale arricchire il Registro del maggior numero di profili genetici, per dare maggiori possibilità di salvezza a chi non ha ancora trovato il proprio abbinamento (match)».

In provincia Match It Now avrà due date: il 21 settembre ad Alessandria in via Martiri e ad Acqui Terme in piazza Italia. Il 28 settembre a Casale Monferrato in piazza Mazzini.

I Potenziali Donatori

Non tutti sono idonei ad iscriversi al Registro: occorre avere fra i 18 e i 35 anni, pesare più di 50 Kg e godere di buona salute. Le caratteristiche di idoneità verranno valutate con un questionario anamnestico e un colloquio medico e, se l’esito sarà positivo, si procederà al prelievo di sangue.

Info e prenotazioni

Sul sito www.admopiemonte.org tutte le info sull’iscrizione e sull’eventuale donazione con la possibilità di preregistrazione on line per ricevere via email tutta la modulistica necessaria e velocizzare la procedura di iscrizione in piazza.