Black Herons: test positivi. Si prepara l’inaugurazione

U14

Black Herons vs Province dell’Ovest 0-50

Amichevole prestigiosa per incominciare bene la stagione. Contro la compagine ligure delle Province dell’Ovest i Black Herons hanno più che altro testato le varie attitudini sul campo dei nuovi atleti in vista delle nuove sfide e dell’assetto da prendere. I coach Marco Gubinelli e Alessandro Morello hanno potuto valutare i giocatori in azione per i futuri allenamenti di perfezionamento.

U16

BlackHerons vs Province dell’Ovest 76-12

Seconda partita amichevole su 3 tempi da 20 minuti.

Buona prova dei ragazzi che hanno provato a mettere in pratica il lavoro svolto durante lo stage del tecnico francese Christian Galou, membro emerito dello staff tecnico di Pierre Villepreux.

In alcuni tratti della partita i tecnici sono rimasti soddisfatti perché i ragazzi hanno attuato gli schemi e le direttive nel modo migliore, in altri invece, a punteggio acquisito, ha prevalso un gioco troppo individualista.

“Stiamo ancora valutando i giocatori in diverse posizioni. Miglioramenti in attacco, meno in difesa. Il gruppo è amalgamato, seppur eterogeneo, ma con le Province alcuni hanno cercato troppe azioni individuali invece del gioco corale”. “Ora viene la parte difficile: ottenere risultati appaganti per i ragazzi e le società, senza lasciare nessuno che scaldi la panchina troppo a lungo” dichiarano Luigi Castucci e Liborio Governale, tecnici area Cuspo.

Il prossimo weekend

Il Cuspo venerdì 20 alle ore 18,30 inaugurerà, alla presenza delle autorità, il campo da Rugby al Centro Sportivo Cuspo di Alessandria (via Tagliata 20/G – fraz. Casalbagliano).

Momento ufficiale di avvio delle attività sportive che seguiranno il giorno seguente con un open day per provare la disciplina dalle 15 alle 16, seguirà amichevole cussina tra Cuspo e Cus Torino Ad Maiora Rugby alle ore 16. Alle 18 si proseguirà con una partita di Mixed Ability in collaborazione con Imas, Chivasso Rugby e i Barberans. Terminate le partite si proseguirà con musica e buon cibo per tutta la serata.