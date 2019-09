Fiorissima approda al parco Pertini

OVADA - Più di quaranta espositori, approfondimenti a tema, eventi collaterali, visite guidate, un menù “floreale” in collaborazione con l’Enoteca Regionale. E’ il ricchissimo programma della terza edizione autunnale di “Fiorissima” la rassegna florovivaistica che per la prima volta approda nello spazio pubblico del parco Pertini di via Cairoli. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 settembre. “Non parliamo – spiega la curatrice Giovanna Zerbo, presidente dell’associazione “Gardening in collina” – di una semplice esposizione commerciale. Tutti i partecipanti allestiranno dei veri e propri giardini che si inseriranno alla perfezione nello scenario del parco”.

Tra gli eventi collaterali sarà possibile visitare gli oratori di San Giovanni e dell’Annunziata, il parco di Villa Gabrieli. La professoressa Annalisa Renzi, dei Narratori del Gusto, accompagnerà i visitatori in un viaggio sensoriale tra i vini del Piemonte. L’ingresso è gratuito. Per info: www.fiorissima.it.

Un articolo più ampio su “l’ovadese” in edicola da giovedì 19 settembre.