Predosa: scoperta piantagione di marijuana

‘Mi siete costati 90 mila euro’: così ha esordito Alexandru Mihai Vatamanu, 27 anni, rumeno con cittadinanza italiana, quando gli uomini della squadra mobile di Alessandria hanno scoperto la sua piantagione di marijuana. Per difendersi da intrusioni sgradite, nella fattispecie quelle della Polizia, il giovane usava un drone.

Così proteggeva da occhi indiscreti i 150 metri quadrati di piante che gli avrebbero fruttato trenta chili di droga, per un valore complessivo di circa 90 mila euro.

La coltivazione, ben nascosta, era in un terreno intorno alla cascina della madre, a Predosa. Per arrivarci, i poliziotti hanno seguito i canali di irrigazione che il 27enne aveva studiato e messo in pratica.

L’arresto di Vatamanu (abita in Alessandria) è stato convalidato, in attesa di giudizio è stato rimesso in libertà. I particolari dell’operazione sono stati resi noti dal capo della Mobile, Marco Poggi, alla presenza di Valentina Ferrareis.