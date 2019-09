"Dentro le emozioni!": al Chiostro il laboratorio del battito e di teatro

ALESSANDRIA - Domenica 22 settembre alle 17, nell’ambito della rassegna Borgo del Teatro, collezione estate-autunno organizzata dall’Associazione BlogAL con il contributo di Fondazione SociAL, nel cortile del Chiostro di Santa Maria di Castello l’Associazione Centro Down Alessandria presenta lo spettacolo Dentro le emozioni!, con il laboratorio del battito diretto da Sergio Cherubin e il laboratorio di teatro diretto da Laura Marchegiani di Teatrodistinto.

Il Laboratorio del battito è impegnato sul tema dell'accoglienza e sull'accettazione delle “diversità”, intesi come valori aggiunti nel percorso umano. Sono coinvolti in prima persona non solo i ragazzi ma anche educatori e volontari. Lo scopo è arrivare alla consapevolezza di esserci e riconoscere il proprio talento attraverso il coinvolgimento emotivo personale e di gruppo, il suono dei tamburi e l'approccio teatrale; ingredienti che fanno scaturire vibrazioni positive nell'individuo e che vengono percepite in modo particolarmente intenso da chi, come i ragazzi con deficit sensoriali e cognitivi, è portato ad abbandonarsi in modo più spontaneo e naturale alle sensazioni corporee.

Dopo molti anni di lavoro intenso, grazie ad un continuo e generoso scambio di emozioni e contenuti sempre più adulti, per il secondo anno il gruppo di teatro del Centro Down si sperimenta in un’avventura comunicativa coraggiosa e profonda. Liberi da schemi e copioni, i partecipanti giocano al teatro della vita attraverso l’improvvisazione. Partono da temi e suggestioni, senza paura, per dar vita a momenti di teatro autentici perché autenticamente loro, capaci di vivere la presenza del pubblico come punto di forza, e occasione per far conoscere una parte importante di sé.

Eccezionalmente per questa data, per partecipare a una giornata di festa con l’Associazione Centro Down Alessandria, l’ingresso all’evento sarà a offerta libera. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala dell’Affresco del Chiostro di Santa Maria di Castello.