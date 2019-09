Festa a 4 zampe a Cascina Rosa

ALESSANDRIA – Si terrà domenica 22 settembre, a partire dalle 15, al canile rifugio comunale Cascina Rosa in strada provinciale Pavia 22 a Valmadonna la Festa a 4 zampe. Cascina Rosa è stata assegnata all’Associazione Tutela Animali e ufficialmente inaugurata, nella sua nuova sede acquisita dal Comune, il 27 settembre 2015. L'inaugurazione ha ispirato i promotori a celebrare annualmente la “Festa” del canile-rifugio a fine settembre.

L’evento, che si terrà anche in caso di pioggia, prevede una grande pesca di beneficenza e l’opportunità di gustare dolci e bibite per tutti. Sarà disponibile per l’acquisto anche il nuovo calendario Ata.

“Auspichiamo che la festa di domenica 22 settembre sia davvero un momento gioioso per i nostri 'amici a quattro zampe' ospitati a Cascina Rosa e accuditi affettuosamente e con dedizione dai volontari dell’Ata – ha commentato Giovanni Barosini, assessore comunale al Welfare Animale -. Invito tutti gli alessandrini a partecipare per consolidare sempre di più la cultura dell’attenzione verso gli animali, il contrasto efficace ad ogni pratica di maltrattamento e abbandono e per vivere la compagnia dei nostri amici a quattro zampe da cittadini e proprietari esemplari. Come 'regalo' di compleanno, posso finalmente comunicare che abbiamo acquisito in questi giorni il terreno antistante Cascina Rosa per realizzare un parcheggio di cui la struttura necessita, considerati i tanti visitatori quotidiani, in particolare il sabato e la domenica. A breve partiranno i lavori per la sua realizzazione”.

Cascina Rosa segue i seguenti orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 15 alle 17, sabato e domenica dalle 10 alle 12.