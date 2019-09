Furti all'Outlet: un arresto e sei denunce

SERRAVALLE SCRIVIA - Due diversi interventi dei Carabinieri per contrastare altrettanti furti all'Outlet. Sabato i militari dell'Arma di Gavi hanno arrestato un trentatreenne genovese con precedenti (anche specifici). L'uomo era stato fermato - su indicazione della vigilanza del centro commerciale - dopo aver sottratto alcuni indumenti di lusso, del valore di circa 300 euro, da un punto vendita dell'Outlet di Serravalle Scrivia. In suo possesso è stato rinvenuto uno strumento per rimuovere il dispositivo antitaccheggio dai vestiti. Al momento dell'arresto l'uomo, recidivo, stava scontando una pena alternativa alla detenzione.

Domenica i Carabinieri di Novi Ligure e Capriata d'Orba hanno provveduto alla denuncia di sei giovani montenegrini. I ragazzi, in gita scolastica, erano stati individuati dalla vigilanza dell'Outlet come sospettati del furto di capi di abbigliamento sportivo da un negozio del centro commerciale. All’arrivo dei Carabinieri, il gruppo è stato trovato in possesso di refurtiva per un valore totale di 300 euro. I giovani - due maggiorenni e quattro minorenni - avevano provato ad approfittare del fatto che il negozio fosse molto affollato.