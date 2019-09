Il Comune assume ancora, bando per altri tre

CASALE - Non solo il maxiconcorso pubblico destinato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci esperti amministrativi contabili (categoria C) e per il quale ci si candida entro il 1° ottobre, il Comune di Casale Monferrato assume ancora: si cercano 2 specialisti amministrativi (categoria D) e un vice commissario per la Polizia Locale (categoria D).

Maggiori informazioni nella apposita sezione del sito istituzionale.