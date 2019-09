Ovadese Silvanese: falsa partenza per la Juniores

OVADA - Esordio da dimenticare per la Juniores dell'Ovadese Silvanese, sconfitta nella prima giornata del campionato regionale dal Vanchiglia. Al "Rapetti" di Silvano d'Orba i torinesi si sono imposti con un netto 5 a 0 che evidenzia una certa disparità fra le due formazioni. Nella debutto stagionale gli ospiti, si sono portati in vantaggio al 15’ con un colpo di testa di Fiora, abile ad anticipare la retroguardia locale nel primo corner della partita. Poi, prima del riposo, Cipollina è salita in cattedra per dire “no” in due occasioni a Mosca, prima di cedere a Rossetto. Al 41’ l'attaccante del Vanchiglia si è procurato (fallo di Salvi) e ha trasformato un penalty concesso dal direttore di gara Maddalena Galliano della sezione di Alessandria.

La ripresa si è aperta con il miracolo del numero uno ovadese sul colpo di testa ravvicinato di Laforge, ma sulla ribattuta Giardina ha messo in ghiaccio il successo. Nel finale, su azioni di contropiede, Rossetto e Capirone hanno completato il pokerissimo. Sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15.00) i ragazzi di mister Salvatore Magrì saranno di scena nel sintetico di Acqui - formazione reduce dal convincente successo (2 a 0) di Nichelino - per provare a riscattare la falsa partenza.