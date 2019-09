Rubavano dalle auto in sosta: due giovani arrestati

ALESSANDRIA -I Carabinieri del Radiomobile di Alessandria hanno arrestato due giovani alessandrini. I due, di 19 e 21 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati individuati di notte tra i mezzi parcheggiati in via Galvani. Il loro atteggiamento sospetto ha incuriosito i militari che li hanno trovati in possesso di arnesi da scasso, martelletti frangivetro e alcuni coltelli, strumenti con cui avevano poco prima infranto alcuni finestrini di autovetture in sosta per asportare borse ed effetti personali.

Per questo i due sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato, quindi trasportati in cella in attesa del processo per direttissima.