Cremolino: torna la camminata per ricordare Daria

CREMOLINO - Torna domenica prossima a Cremolino la camminata ludico sportiva organizzata per ricordare Daria Rebuffo, giovane appassionata di trekking e attività all'aria aperta scomparsa all'età di 29 stroncata da una malattia. Un percorso ad anello di 6 chilometri, ricavato sui sentieri che si sviluppano attorno al paese, è il legame tra le varie edizioni della manifestazione spostatasi nel paese dell'Ovadese dopo l'esordio del 2016 a Ponzone. Ma c'è anche la versione più lunga di dodici, con punti di ristoro allestiti dalla Pro Loco. «Daria amava camminare – racconta la mamma, Anna Ferrando –. Era iscritta al Cai e amava anche altre attività sportive».

Entrambi i percorsi prevedono tratti in asfalto e in sterrato, con una serie di punti ristoro lungo il tragitto. La partenza sarà alle 9 di domenica da piazza Vittorio Emanuele, di fronte al municipio del paese. Al termine della camminata, che regalerà scorci mozzafiato sulle colline dell’Ovadese, si potrà pranzare tutti insieme con le tagliatelle fatte mano dalla Pro loco di Cremolino. L’iscrizione potrà essere fatta direttamente prima della partenza, al costo di 6 euro. L'intero ricavato dell'iniziativa sarà devoluto in beneficenza. L’organizzazione di «Camminando con Daria» porta la firma della fondazione Cassa di risparmio di Alessandria e della Pro loco di Cremolino e vedrà, ancora una volta, la collaborazione degli Alpini.