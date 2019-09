Nadia Biancato eletta presidente della Consulta Comunale Pari Opportunità

ALESSANDRIA – La Consulta Comunale Pari Opportunità ha eletto la p residente: Nadia Biancato succede a Vittoria Poggio, dimissionaria per il nuovo incarico di assessore in Regione.

Per la prima volta nella storia della Consulta a contendersi la presidenza erano tre consigliere: Nadia Biancato, Paola Bonzano e Francesca Orzalesi. Dopo la rinuncia motivata di quest’ultima si è proceduto con la votazione a scrutinio segreto dal quale è risultata eletta con il consenso quasi unanime delle presenti Nadia Biancato.

La neo presidente fa parte della Consulta dal 2002. Rappresenta Zonta Club Alessandria ma ha rappresentato anche UN Women, Comitato italiano del Fondo delle Nazioni Unite per le Donne di cui è stata fondatrice. Giornalista, esperta di comunicazione, Nadia Biancato ha una lunga esperienza associativa e amministrativa: dal 1988 al 2004 è stata la “voce” di Confagricoltura per la quale nel 2003 ha fondato Confagricoltura Donna. Dopo un’esperienza nella più importante azienda vitivinicola privata italiana, nel 2007 ha creato la sua agenzia di comunicazione. È stata assessore esterno del Comune di Fresonara, membro della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Alessandria, presidente di Zonta Club Alessandria, governor del D30 di Zonta International e direttore internazionale di Zonta International nel periodo 2014-2016.

Nadia Biancato nel suo discorso di presentazione ha evidenziato come intenda promuovere le «pari opportunità per tutti, salvaguardia dei diritti non solo delle donne ma di qualsiasi individuo, a partire da chi ogni giorno deve superare gli ostacoli dovuti alla propria disabilità». I primi impegni per la Consulta che riparte con la presidenza Biancato saranno la revisione del Regolamento della Consulta stessa e l’organizzazione delle iniziative di sensibilizzazione del 25 novembre per porre fine alla violenza sulle donne.

«Sono molto soddisfatta per la nomina di Nadia Biancato a nuova presidente della Consulta – dichiara Cinzia Lumiera, assessore comunale alle Pari Opportunità – e, insieme al Sindaco e alla Giunta formulo i migliori auguri per una proficua attività al servizio della comunità alessandrina. L’Assessorato alle Pari Opportunità che ho l’onore di guidare collaborerà con la nuova Presidente proseguendo la linea di attenzione e sensibilità alle istanze della Consulta che già in modo molto positivo ed efficace si è concretizzata con la precedente presidente. Proprio questa continuità di rapporto sinergico è la peculiarità che intendo ora sottolineare, nella consapevolezza dei molti progetti che meritano di essere confermati e portati avanti affinché le Pari Opportunità diventino sempre di più una realtà concreta nella nostra Città e mettano in luce il generoso contributo di idee e di attività espresse in questo ambito da ciascuna singola componente della Consulta, insieme alla presidente e all’Ufficio di Presidenza della stessa, unitamente all’Assessorato Comunale».