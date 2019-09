Perseguita la ex, arrestato 40enne

CASALE - Codice rosso: la Polizia ha arrestato un 40enne di Casale, ritenuto responsabile del reato di violazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da essa frequentati.

L’indagine è dell’agosto scorso quando la vittima, una ragazza di 25 anni, ha sporto denuncia segnalando i maltrattamenti in famiglia commessi dal convivente, con cui aveva iniziato una relazione 6 mesi prima. Rapporto rivelatosi burrascoso e di difficile gestione.

Il Gip del Tribunale di Vercelli ha emesso un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla parte offesa e di comunicazione con essa tramite qualsiasi mezzo, misura immediatamente applicata.

Nei giorni seguenti, l’uomo ha tentato di convincere la vittima a riallacciare i rapporti. L’escalation dei comportamenti molesti ha trovato il suo picco nelle giornate di lunedì e martedì scorsi quando l’indagato si è presentato a casa della vittima.

Constatata la ripetuta violazione degli obblighi imposti, il Gip ha proceduto immediatamente con l’aggravamento della misura cautelare disponendo una custodia in carcere e la traduzione dell’indagato presso la casa circondariale di Vercelli.

Il Questore di Alessandria, Michele Morelli, ha disposto che la Divisione Anticrimine della Questura di Alessandria verifichi la possibilità di proporre a carico dello stalker una sorveglianza speciale.

In applicazione della recente normativa sul ‘Codice Rosso’, entrata in vigore dal 9 agosto scorso, gli uffici del Commissariato preposti al contrasto dei reati quali i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori e la violenza sessuale hanno svolto una capillare attività e denunciato 17 persone: per 7 di loro sono state emesse misure cautelari coercitive a tutela delle rispettive vittime.