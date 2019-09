Teatro Civico, la casa della cultura

TORTONA - Con ben quattro cartelloni in stagione, il Teatro Civico di Tortona si conferma la casa delle proposte culturali, oltre che il punto di riferimento per le associazioni e per le scuole.

Martedì sono stati presentati i dettagli dei cartelloni delle stagioni culturali per l'anno 2019/20, che comprendono oltre alla stagione di prosa a cura del comune di Tortona con la fondazione Piemonte Dal Vivo, le attività concertistiche degli Amici Della Musica, gli spettacoli di teatro di animazione dell’associazione Sarina e il programma Teatro Giovani per le scuole a cura della compagnia Coltelleria Einstein.

“Assoli”, la rassegna di teatro di figura con l'associazione Peppino Sarina, ha in programma cinque spettacoli dal 24 novembre al 1° marzo, accompagnati da visite all’Atelier Sarina con le collezioni del grande burattinaio tortonese e i laboratori per i bambini per la costruzione dei burattini con il maestro Natale Panaro. Gli Amici della Musica hanno in programma sei spettacoli, due fuori abbonamento tra cui quello del vincitore del concorso di chitarra “Pittaluga” e quattro in abbonamento, i quali si svolgeranno nei primi mesi del 2020. Il Teatro Giovani, per le scuole, a cura della compagnia Coltelleria Einstein, da novembre a maggio comprende proposte per ogni ordine e grado scolastico, per un totale di otto spettacoli che si rappresentano in mattinata ma che restano aperti al pubblico liberamente, non solo agli studenti.