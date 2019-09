Gagliaudo torna con il commercio in esposizione

ALESSANDRIA - È tutto pronto per l’edizione numero 21 di Gagliaudo tra i mercanti, che domani e domenica - dalle 8 alle 20 - porterà i commercianti alessandrini a ‘uscire’ dal tradizionale negozio per esporre alla luce del sole la propria merce.

«Come consuetudine - spiegano le associazioni di categoria Ascom Confcommercio e Confesercenti - le strade diventeranno protagoniste, perché insieme alle bancarelle degli ambulanti ci saranno i negozianti, impegnati a proporre acquisti convenienti ai visitatori. Non a caso, saranno moltissime le categorie che si ‘fonderanno’ in un percorso senza interruzioni, nel quale curiosità e sconti sui più svariati prodotti potranno diventare l’occasione, perché no, per portarsi avanti con i regali natalizi, mentre le vetrine esporranno le collezioni della moda autunno-inverno con le tendenze più attuali della moda, del fashion e del design».