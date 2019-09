L'ultimo fine settimana di Festa del Vino

CASALE - E' tutto pronto, da questa sera, per il secondo e ultimo fine settimana della Festa del Vino del Monferrato Unesco.

Dopo le 70mila presenze dello scorso weekend, gli organizzatori del Comune di Casale si auspicano un bis a partire da questa sera.

Al Mercato Pavia stand enogastronomici che osserveranno i seguenti orari: venerdì 18.00 – 24.00, sabato 10.00 – 24.00, domenica 10.00 – 24.00. 30 pro loco, 24 produttori di vino e 200 posti a sedere in più le novità principali.

I menù e le Pro Loco I produttori vitivinicoli

Qui le informazioni pratiche: dove parcheggiare? Le navette?

La cinquantottesima edizione della Festa non è però solamente al Mercato Pavia ma anche al Castello, in piazza e a spasso per la città. Di seguito il programma dell'intero fine settimana.

Venerdì 20 settembre

Ore 10.00 – 24.00 Corte del Castello del Monferrato

“DeGustibus”

Le bolle monferrine del metodo Martinotti incontreranno il Grignolino del Monferrato doc e la Barbera del Monferrato Superiore Docg in degustazioni di vini monferrini e taglieri di prodotti tipici in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato e il Consorzio Colline del Monferrato Casalese.

Ore 10.30-13.00 / 15.00-18.30 Museo Civico di Casale

Mostra "Angelo Morbelli pittore del Monferrato"

Ore 18.00 – 24.00 Castello del Monferrato

Saranno visitabili gratuitamente in apertura straordinaria le mostre “Monferrato degli Infernot” in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte e "Tappo12" di Cecilia Prete

Ore 23.30 – Piazza Castello - Palco della Festa del Vino

“Fdv Live Music - Concerto dei Settesotto”

6 personaggi dalla spiccata personalità che si scambiano la pelle e la musica. Un’emanazione di energia contagiosa per tutti coloro che assistono allo spettacolo. Movimenti in sincronia, cambi di scena, momenti di emozione, energia e sorrisi, elementi essenziali che determinano il successo di ogni serata e confermano il ruolo principale dei 7s8 nel panorama delle cover band italiane.

Sabato 21 settembre

Ore 9.00 – 19.00 Piazza Mazzini

“Mercatino Biologico”

Mercatino mensile di prodotti biologici e della biodiversità a cura dell’Associazione Il Paniere.

Ore 10.00 - 19.00 Portici lunghi - Via Roma

“Tavolozza Settembrina”

a cura del Circolo Culturale “Piero Ravasenga”

Ore 10.00 – 19.00 Corte del Castello del Monferrato

“DeGustibus”

Le bolle monferrine del metodo Martinotti incontreranno il Grignolino del Monferrato doc e la Barbera del Monferrato Superiore Docg in degustazioni di vini monferrini e taglieri di prodotti tipici in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato e il Consorzio Colline del Monferrato Casalese.

Ore 10.00 –19.00 Castello del Monferrato

Saranno visitabili gratuitamente in apertura straordinaria le mostre “Monferrato degli Infernot” in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte e "Tappo12" di Cecilia Prete.

Ore 20.00 Corte del Castello del Monferrato

“Cena in corte”

Cena sotto le stelle nel meraviglioso palcoscenico della corte del Castello servita da 4 tra i migliori ristoranti di Casale Monferrato che presenteranno ciascuno una portata accompagnate da degustazione di vini del territorio, organizzata con la collaborazione del Consorzio Colline del Monferrato Casalese (costo € 50,00 per persona – a prenotazione - Posti esauriti).

Ore 23.30 Piazza Castello – Palco della Festa del Vino

“Fdv Live Music - Concerto degli Antani Project”

Super-band di sette elementi della scuderia “Starsgarden” che propone un repertorio di cover Rock, Ska, Reggae e Ska con una perfetta coesione tra la loro anima rock e la carica della sezione fiati. Dalla Svizzera alla Sicilia, dal Trentino alla Sardegna non c’è una zona in cui gli Antani Project non abbiano suonato, esibendosi più volte in feste e locali considerati punto di riferimento del settore.

Ore 10,30-13,00 / 15,00-18,30 Museo Civico di Casale e Gipsoteca Bistolfi

“Giornate Europee del Patrimonio”

Apertura straordinaria del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con speciale tariffa ridotta € 2,50

Ore 10.30-13.00 / 15.00-18.30 Museo Civico di Casale

Mostra "Angelo Morbelli pittore del Monferrato"

Domenica 22 settembre

Ore 9.00 - 19.00 Vie del centro storico

“Doc Monferrato tipico e shopping”

Appuntamento con bancarelle dei negozi, pittori, artisti, scultori del legno, del ferro e della pietra cantone, hobbisti, l'arte del cucito, artigiani e molte altre proposte a cura del consorzio “Casale C’è”.

Ore 9.00 – 19.00 Area fronte Teatro Municipale - ingresso Via Saffi

Esposizione di hobbisti e florovivaisti a cura dall'Associazione Botteghe Storiche e Confesercenti.

Ore 9.00 – 19.00 Spazio giardinetti Iat di fronte al Teatro Municipale

Esposizione fotografica a cura dell’Associazione Botteghe Storiche e Confesercenti.

Ore 10.00 – 24.00 Corte del Castello del Monferrato

“DeGustibus”

Le bolle monferrine del metodo Martinotti incontreranno il Grignolino del Monferrato doc e la Barbera del Monferrato Superiore Docg in degustazioni di vini monferrini e taglieri di prodotti tipici in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato e il Consorzio Colline del Monferrato Casalese.

Ore 10.00 – 24.00 Castello del Monferrato

Saranno visitabili gratuitamente in apertura straordinaria le mostre

“Monferrato degli Infernot” in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte e "Tappo12" di Cecilia Prete

Ore 10,30-13,00 / 15,00-18,30 Museo Civico di Casale e Gipsoteca Bistolfi

“Giornate Europee del Patrimonio”

Apertura straordinaria del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con speciale tariffa ridotta € 2,50

Ore 10.30-13.00 / 15.00-18.30 Museo Civico di Casale

Mostra "Angelo Morbelli pittore del Monferrato"

Ore 17,00 Museo Civico di Casale

Visita guidata a pagamento alla mostra "Angelo Morbelli pittore del Monferrato" (€ 2,50 biglietto ingresso al museo + € 2,00 visita guidata).

Ore 22,15 Fuochi artificiali sul Lungo Po

Lunedì 23 settembre

Ore 16.30 Castello del Monferrato

“Una strada del Vino e dei Sapori del Monferrato Casalese” strumento di valorizzazione e promozione del territorio, incontro rivolto alle istituzioni pubbliche ed agli operatori dell’enoturismo e della accoglienza. Saranno esposti e approfonditi esperienze e percorsi in atto sui territori limitrofi al Monferrato Casalese, a cura di Giuseppe Giordano, in rappresentanza della Strada del Vino Astesana e di Massimo Biloni, Presidente della Strada del Riso Vercellese di Qualità.

Per tutto il mese di festeggiamenti, in piazza Divisione Mantova, ci sarà il tradizionale luna park con intrattenimenti per tutte le età.