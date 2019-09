Leardi: partito il 'serale' di ragioneria

CASALE - Sono riprese lunedì le lezioni del corso serale di "Amministrazione, Finanza e Marketing" dell'Istituto Superiore "Leardi". Il corso è organizzato di sinergia con il CPIA di Casale-Alessandria, presso la scuola “Hugues” di via Capello.

In tre anni scolastici gli alunni otterranno il titolo di diploma superiore: per ognuno di loro, in base alle esperienze di studio pregresse, verrà realizzato un "Progetto formativo" personalizzato per evitare la dispersione scolastica e garantire il loro successo formativo.

Attenzione alle esigenze degli studenti, ma anche alle loro competenze disciplinari e professionalizzanti:gli alunni potranno perfezionare il loro metodo di studio e svolgere incontri con esperti del settore economico e contabile.

Risultano attive per il corrente anno scolastico sia la classe di primo segmento (corrispondente alla prima e alla seconda del corso diurno) sia la classe di secondo segmento (terza e quarta), con un totale di oltre quaranta studenti iscritti: tra di loro ci sono giovani adulti che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro in maniera più competitiva, inoccupati e lavoratori che necessitano di una riqualificazione professionale.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 23 presso la sede "Hugues", con l'ausilio di strumentazione digitale che consente agli studenti di non acquistare libri di testo.

Flessibilità oraria e didattica (una parte del monte ore annuale verrà svolto come formazione a distanza), competenza del personale docente, disponibilità e ascolto per chi vuole ritornare tra i banchi di scuola sono le peculiarità del corso AFM del "Leardi", che mira a formare i ragionieri del domani: per coloro che sono interessati a intraprendere questo percorso formativo, c’è tempo fino al mese di ottobre per prendere contatto con l’Istituto e completare l’iscrizione ai corsi.