"Se Grom chiude non è colpa della città"

ALESSANDRIA - L’annuncio della chiusura della gelateria Grom in piazzetta della Lega - il 20 ottobre - ha scatenato un acceso dibattito. Che, com’era prevedibile, ha finito per coinvolgere il mondo della politica e del commercio alessandrino.

Tutto nasce a inizio settimana, quando inizia a girare la voce dell’addio. Voci più o meno incontrollate che ci inducono a chiedere chiarezza alla casa madre. Che nel giro di poche ore risponde così: «Alessandria è una città al centro di alcuni distretti importanti, come quello del cioccolato e dell’arte orafa. Ma che dal 2012 - dopo il default del Comune - vive una crisi soprattutto nel centro storico, dove è situato lo store di Grom. Ancora alla fine del 2017, lo stesso ‘Piccolo’ aveva realizzato un’inchiesta dal titolo: “La crisi del centro di Alessandria: è arrivata l’ora di darsi una mossa”. Abbiamo quindi dovuto abbandonare - a malincuore - il negozio di via Milano».

Il riferimento alla crisi che da qualche anno attanaglia la nostra comunità non è però andato giù a molti. A cominciare dal sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che certo non si fascia la testa: «Morto un Grom, se ne fa un altro - commenta - E specifico che la mia è una battuta: non vado certo a interpretare la politica aziendale di una realtà come quella nata a Torino. Mi fa però specie il ‘salto nel tempo’ addirittura fino al dissesto del 2012, ‘usato’ - questo è il termine esatto - come motivazione per questa chiusura, quasi come una scusa».

La risposta della politica è dunque netta, ma pure chi continua a investire e credere in Alessandria ha scelto di non rimanere in silenzio di fronte a determinate frasi. Giuseppe Giordano, il ‘papà del Pizz’ino’, ha ad esempio scritto un post social che, nel breve volgere di poche ore, ha conquistato centinaia di commenti positivi: «Non sono riuscito a stare zitto - ammette - Se non riesci a vendere il gelato, un po’ la colpa sarà anche tua. Alessandria non c’entra un bel nulla».