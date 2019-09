"Il volontariato in provincia c'è, ed è più vivo che mai"

Il centro di servizi al volontariato Alessandria e Asti ha presentato l'Atlante delle associazioni, una guida per cittadini ed operatori per scoprire il variegato e ricco mondo del terzo settore. In provincia di Alessandria sono 375 le associazioni attive in tanti settori, dal socio assistenziale alla cultura. La parola a Piero Baldovino, presidente Csva.