Con Ri-generazioni urbane Selvacabana porta “nuova vita ai Giardini Pittaluga”

ALESSANDRIA – Fino mercoledì 25 settembre si realizzeranno o avranno il loro momento conclusivo i tre progetti di creatività giovanile premiati nell’ambito del Bando Ri- generazioni Urbane, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo e il contributo della Regione Piemonte. Il bando prevedeva lo sviluppo di idee per attività tangibili finalizzate alla promozione del territorio, rivolto ad associazioni e gruppi informali di giovani da 15 a 35 anni, con premio di duemila per i migliori progetti di riqualificazione/animazione della città, con annessa progettazione e realizzazione delle iniziative.

Venerdì 20 settembre, al Campo di Atletica si è tenuta la manifestazione We Together, titolo del progetto presentato dal Gruppo Sport e Pari Opportunità, una serie di staffette che danno modo a giovani atleti diversamente abili di gareggiare insieme in squadre miste, con il sostegno del pubblico composto da studenti di istituti superiori cittadini – Istituti Vinci e Saluzzo-Plana e Ciofs.

Sabato 21 settembre sarà la volta di Selvacabana, ovvero la declinazione finale del progetto dell’Associazione Zuende Nuova Vita Ai Giardini Pittaluga! In via Cavour dalla mattina alle 11 saranno finalmente aperti al pubblico, per una giornata dedicata a grandi e piccoli, a seconda degli spazi e degli orari: mostre, yoga, workshop di cinema e teatro, laboratori di illustrazioni e riciclo, dj set, punto ristorazione e a chiusura un concerto serale in collaborazione con artisti e associazioni locali.

È disponibile il programma sulle attività, accomunate dall’attenzione alla sostenibilità ambientale. The Bee Gardens, il terzo progetto premiato, si è già sviluppato negli ultimi mesi, con laboratori con classi di bambini della scuola primaria e della scuola dell’Infanzia volti alla sensibilizzazione sull’importanza delle api, e il posizionamento in giardini e spazi verdi pubblici di fiori e piante che favoriscono la presenza di api e il processo di impollinazione. La mattina e il primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre, al Centro Giovani dei Giardini Pittaluga, è previsto il momento finale con la premiazione dei disegni fatti dai bambini che hanno partecipato al progetto, e l’esposizione delle foto scattate durante le attività.

I progetti sono stati portati avanti dalle associazioni e dai gruppi in autonomia e il Comune ha fornito il supporto logistico e organizzativo necessario.

Sempre sabato 21 settembre, alle 11 al Centro Giovani dei Giardini Pittaluga, quindi in una cornice di festa per Selvacabana, si terrà un incontro con i ragazzi che hanno partecipato ai soggiorni organizzati dal Comune nell’ambito del progetto Explora, di cui il Comune è partner: 53 tra bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni hanno trascorso una settimana in diverse località, in strutture pensate e organizzate per le vacanze di questa fascia di età, con attività sportive, ricreative, soprattutto all’aria aperta e coinvolgenti. Sarà per loro l’occasione per loro di ritrovarsi e, con le loro famiglie, vedere le foto e i materiali dei loro soggiorni, e darsi magari appuntamento per ulteriori incontri.