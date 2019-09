Lezioni di approfondimento con Diderot

CASALE - Sarà presentato martedì alle ore 11 presso l’IIS Sobrero (via Candiani d’Olivola, 19) il progetto Diderot della Fondazione CRT.

Diderot, a partecipazione gratuita per le scuole primarie e secondarie del Piemonte e della Valle d’Aosta, porta in classe un ricco programma di lezioni, laboratori, spettacoli, mostre, per approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative e avvicinarsi a discipline non sempre inserite nei programmi curricolari: dall’opera lirica alla matematica di Singapore, dalle costellazioni al “galateo della grammatica”, dalle neuroscienze all’alimentazione sportiva, dall’uso consapevole del denaro alla smart mobility e alla tutela dell’ambiente.

Afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia: «La scuola è ‘un bene comune’, il luogo in cui vanno cercate risposte e proposte sempre nuove domande per comprendere la realtà e costruire il futuro della società . Con questa consapevolezza, Fondazione CRT, in collaborazione con insegnanti e partner qualificati, offre agli studenti nuove opportunità di apprendimento e formazione attraverso percorsi metodologici e didattici innovativi, che si affiancano e non si sostituiscono ai programmi curricolari”.

Il progetto coinvolgerà oltre 100.000 studenti dai 6 ai 19 anni nell’anno scolastico 2019/2020. Ad ora ha interessato oltre 1 milione di studenti, 49.000 classi e 65.000 insegnanti, per un impegno complessivo della Fondazione CRT superiore ai 20 milioni di euro (di cui 1,4 milioni per questa 14ma edizione).

Il progetto ha riguardato, nella sola provincia di Alessandria, più di 86.000 studenti, 5.000 insegnanti, oltre 4.200 classi.

Gli insegnanti potranno iscrivere le proprie classi sul sito www.fondazionecrt.it, giovedì 10 ottobre, dalle ore 14.