Alla scoperta del Dolcetto con il Consorzio

CREMOLINO - Quasi 130 vini in degustazione suddivisi in sei postazioni tematiche. Ad accompagnare sei piatti tipici dell'enogastronomia della nostra regione preparati dallo chef stellato Tommaso Arrigoni. Musica e un percorso esperienziale che comprende la pigiatura dell'uva e la follatura del vino. In estrema sintesi è “Ovada incontra il Piemonte”, la manifestazione curata dal Consorzio dell'Ovada docg in collaborazione con l'associazione Wine Experience e in programma sabato prossimo, 28 ottobre, dalle 14.30 nella suggestiva collocazione di “Casa Wallace” a Cremolino. «Siamo nell'anno del Dolcetto – spiega Italo Danielli, presidente del Consorzio dell'Ovada – Volevamo proporre un evento che segni un innalzamento della qualità rispetto all'esperienza già molto positiva dello scorso anno. Per questo abbiamo invitato anche le docg Dogliani e Diano d'Albaper mettere in mostra le straordinarie qualità di un vitigno che presenta differenze nelle tre zone di produzione». L'ingresso a “Ovada incontra il Piemonte” è al costo di 20 euro. Previsti anche due momenti di approfondimento: una masterclass con degustazione di quattro etichette per ogni docg (massimo 20 posti, costo di 12 euro) e due show cooking di Tommaso Arrigoni, alle 18.00 e alle 19.30, che accompagnerà il pubblico in una sua creazione dall'inizio alla fine (costo 12 euro, 20 posti per ogni showcooking). Fino alle 23.00 musica e passeggiate tra le vigne.