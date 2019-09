Ovadese Silvanese: un punto con la Valenzana

OVADA - Secondo 0-0 consecutivo per l'Ovadese Silvanese che strappa un punto alla Valenzana Mado. Gara intensa nel primo tempo, condizionata nella ripresa dalla pesantezza del campo. In avvio molto decisa la formazione di casa che sfiora il gol già al 3': Rossini parte sul filo del fuorigioco, su lancio dalle retrovie, entra in area ma scarica il suo destro su Gjyli in uscita. Proteste subito dopo quando l'arbitro Sauna annulla la rete di Sala, servito in area dal cross dalla destra di Perassolo. La Valenzana si riorganizza e si rende pericolosa con Mazzucco al 12'. Al 18' ancora Mazzucco entra in area servito da Savino; ci vuole un grande Gallo per respingere. Subito dopo è ancora l'esterno destro a mettere una palla nell'area piccola, irrompe Fassina che “spacca” la traversa. Al 30' punizione dalla distanza di Dentici, Gjyli perde la presa ma rimedia in tempo.

Nella ripresa il ritmo cala decisamente. La Valenzana prende campo, l'Ovadese fa più fatica. Ospiti pericolosi con un colpo di testa di Gigante. Al 30' ci prova Boveri dalla distanza, devia in corner il portiere orafo. In chiusura altra grande occasione per la formazione di Nobili. Da corner la palla per Conti che di testa impegna Gallo alla respinta; sulla palla si avventa Gigante che però alza sopra la traversa.