Renault Megane sotto autobotte, ferito 80enne

TORTONA - Una Renault Megane condotta da un 80enne è finita sotto il rimorchio di una autobotte. Il rimorchio era fermo in un piazzale.

Si tratta di uno schianto autonomo avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada per Viguzzolo. Nell’incidente è rimasto ferito l’automobilista: l’anziano è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.