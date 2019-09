Assemblea Asl, i sindaci Pd disertano l'incontro

ALESSANDRIA - I sindaci del Partito democratico non parteciperanno, mercoledì, all'incontro dell'AslAl durante il quale saranno scelti presidente e vice dell'asseblea dei sindaci dell'Azienda sanitaria. La protesta, illustrata stamani nella sede dei "dem" in via Inviziati, è dovuta al fatto che la Regione (a guida centrodestra) non ha ancora scelto il direttore generale dell'Asl alessandrina. "Tre mesi di immobilismo - è la denuncia del Pd - e adesso ci chiedono di scegliere un presidente dei sindaci? Assurdo eleggerlo, senza un direttore generale che tracci le linee guida della macchina Asl". All'incontro di stamane, il consigliere regionale Domenico Ravetti e alcuni sindaci, compresi quelli dei centrizona, Paolo Lantero di Ovada e Gianluca Barbero di Valenza.