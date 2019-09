Al Giardino botanico arriva pure il veterinario

ALESSANDRIA - Sarà inaugurato questo pomeriggio alle 16, al Giardino botanico ‘Dina Bellotti’ di via Monteverde 24, il nuovo servizio di ambulatorio veterinario, che avrà come compito principale quello di erogare un servizio per cure e profilassi rivolto esclusivamente ad animali di proprietà di persone con redditi molto bassi.

Una novità importante per la nostra città, specialmente nel momento storico che stiamo vivendo, e che è stato possibile realizzare grazie al lavoro dell’Ufficio Welfare animale di Palazzo Rosso con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Associazione Rna-Natura e Ragazzi.

Il progetto ha ovviamente ottenuto l’approvazione dell’Ordine dei Medici Veterinari di Alessandria e gli aventi diritto saranno certificati dall’Ufficio Welfare animale del Comune di Alessandria: al primo accesso al servizio, infatti, il richiedente dovrà fornire la documentazione rilasciata dallo sportello, che provvederà a fornire una lista al veterinario convenzionato.

La struttura - che sarà aperta il martedì e giovedì dalle 17 alle 19 e avrà accesso indipendente sulla strada, in prossimità di un attraversamento pedonale e di un ampio parcheggio pubblico - prevede due locali distinti ma fra loro collegati (sala visita e sala d’attesa); all’esterno, invece, una piccola area verde permetterà ai cani di sgambarsi durante le eventuali attese.