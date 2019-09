Contro la Giana un regalo speciale di Alegas

Un motivo in più, giovedì sera (20.45), per essere al Moccagatta per Alessandria - Giana Erminio.

Il Gruppo Amag, con Alegas, ha scelto di essere vicino non solo alla società e alla squadra, ma anche a tutto il popolo grigio. "Siamo sponsor Gold dell'Alessandria, orgogliosi di sostenere questa eccellenza. In sinergia con il club, abbiamo pensato anche ad una proposta destinata al pubblico - sottolineano Paolo Arrobbio, presidente del gruppo Amag, e Andrea Innocenti, amministratore unico di Alegas - Una offerta dedicata per chi sarà allo stadio giovedì sera".

Su tutti i seggiolini una cartolina con la fotografia della rosa e dello staff, tecnico e dirigenziale, e la maglia grigia con la scritta Alegas, sul retro tutte le indicazioni per beneficiare di questa promozione, per 'luce + gas', ai prezzi più competitivi sul mercato. "Da venerdì 27, chi si presenterà ai nostri sportelli in via Damiano Chiesa mostrando la cartolina - insiste Andrea Innocenti - potrà sottoscrivere l'accordo 'luce + gas', nella formula dedicata ai tifosi, e anche avere un gadget dell'Alessandria Calcio". Ci sono magliette, cappellini, miniorologi e altri oggetti, "il dono è riservato ai primi cento. Meglio affrettarsi, per avere più possibilità di scegliere".