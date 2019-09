Via Maggioli, investito un pedone

ALESSANDRIA - Incidente stradale poco fa in via Maggioli, ad Alessandria. Un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile della Comagnia e l’ambulanza del 118. Al momento non si conoscono altri particolari.

Aggiornamento ore 23.15

Si è trattato di un impatto violento. L’uomo ha riportato lesioni serie e contusioni in varie parti del corpo. E’ stato trasportato all’ospedale in codice rosso proprio per la dinamica dell’accaduto ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.