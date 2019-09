Un topo nella caserma agenti della Penitenziaria

Topo circola indisturbato nella caserma dove alloggiano gli agenti della Penitenziaria del carcere Cantiello Gaeta di Alessandria.

A dare la notizia è il segretario generale dell’organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria Leo Beneduci, che aggiunge: ‘Abbiamo esaurito qualsiasi espressione che denoti stupore nel descrivere quanto sta accadendo nelle carceri italiane di questi tempo. Tenuto conto che anche quest’ultimo evento denota come ad Alessandria, tra topi che si aggirano in caserma e come sembrerebbe, anche all’interno dell’Istituto di pena, esista una manifesta emergenza anche dal punto di vista sanitario’.