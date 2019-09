Doppio appuntamento con Dante Ferrero

SALE - Doppia presentazione ravvicinata per il terzo libro di Pier Emilio Castoldi con protagonista Dante Ferrero, e dopo la breve trasferta vogherese dello scorso capitolo si torna all'ambientazione a Tortona, come rivela già il titolo e la breve sinossi dell'opera.

Nel cortile di un palazzo di via (Franceschino da) Baxilio viene ritrovato il cadavere di un uomo sui quarant'anni. Si tratta dell'inquilino del quarto piano. Il corpo semi nudo riverso sulla neve. L'esame autoptico riscontrerà fratture da caduta ma nessuna ferità o tracce di colluttazione. Tutto lo classificherebbe come un caso di suicidio, ma Ferrero non la vede così.