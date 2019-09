Juniores: primo punto per l'Ovadese Silvanese nel derby con l'Acqui

OVADA - Pronto riscatto per la Juniores Regionale dell'Ovadese Silvanese dopo il passo falso nell'esordio casalingo contro il Vanchiglia. Il primo punto stagionale è arrivato sabato scorso nel derby contro i parietà dell'Acqui Calcio. Al “Barisione”, locali avanti al 10' con Zunino. L'undici di mister Magrì, rinforzato da alcuni giocatori provenienti dalla prima squadra, ha pareggiato i conti al 20' con Gallo. Nella ripresa Tofanà porta in vantaggio gli ospiti su corner e al 34’ il pari di Mulargia, per il 2 a 2 finale. Sabato si torna al “Rapetti” di Silvano per ospitare il CBS.

Avvio positivo anche per i ragazzi dell'ASD Boys Calcio di Ovada, protagonisti nella prima giornata dei rispettivi campionati giovanili. Debutto con goleada per i Giovanissimi 2006 sul campo di Arquata Scrivia. Netta l'affermazione (9-0) dei ragazzi di mister Sciutto, a segno con Ulzi (doppietta), Tarantini, Di Chiara, Sultana, Villa, Allosio, Grillo e Bavazzano. Per l'esordio casalingo di domenica c'è la Pozzolese (ore 15.00 al Moccagatta). Pareggio interno (1-1) per i Giovanissimi 2005 con la Don Bosco. Al vantaggio dei locali con Jordan Salvador al 25’ è arrivata la replica degli ospiti direttamente da corner. Partita nervosa, nel secondo tempo mister Biato viene espulso dal direttore di gara. Sabato trasferta a Valenza.

Gli Allievi fascia B di Biagio Micale superano il Castellazzo per 6-3. Due gol di Barbato all’8’ e al 25’ e la rete di Visentin al 40’ portano i bianconeri sul 3 a 0 all'intervallo. Nella ripresa si registrano le marcature di Tagliotti, Caliguri e Cannonero. Sabato trasferta a Montiglio Monferrato. Pokerissimo – tripletta di Merialdo, poi Ajjor e Massari – per gli Allievi di Pellegrini con il Monferrato, battuto per 5 a 0. Domenica trasferta a Viguzzolo.