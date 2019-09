Fridays for Future, domani cortei in tutta la provincia

ALESSANDRIA - In tutta la provincia, domani, ci saranno manifestazione a difesa dell’ambiente: protagonisti, i ragazzi di Fridays for Future, che anche ad Alessandria, ad esempio, organizzeranno il 3° Global Strike for Future con un doppio appuntamento. Alle 9, in piazzetta della Lega, il ritrovo per lo sciopero degli studenti, poi alle 18 - in piazza Santo Stefano - una ‘Critical mass’ con l’appello «di venire con la famiglia e di portare la bicicletta».

Ad Acqui Terme, invece, il ritrovo sarà alle 8.30 in piazza Italia e il corteo sfilerà per le vie della città con l’obiettivo "di ottenere maggiori garanzie da parte dei governi mondiali», spiegano i giovani. Che, al pomeriggio, insegneranno agli alunni delle scuole dei gradi inferiori, tramite attività e giochi, il rispetto dell’ambiente e l’importanza della sua tutela.

Manifestazioni pure a Casale Monferrato, dove tutte le scuole superiori (Sobrero , Balbo e Lanza, Leardi e Luparia) giustificheranno le assenze dei ragazzi che parteciperanno alle iniziative: il movimento redarrà un elenco dei partecipanti, a cui tutti possono aggiungersi, della delegazione che si recherà a Torino per aggregarsi al corteo che si terrà nel capoluogo a partire dalle 9.30 in piazza Statuto. Il ritrovo è previsto alle 7.15 in stazione a Casale per poi prendere il treno delle 7.39, con ritorno previsto per le 17.