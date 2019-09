Il problema non è il ragno, il primo libro di Daria Ubaldeschi

NOVI LIGURE — Riprendono oggi con “Il problema non è il ragno” di Daria Ubaldeschi gli appuntamenti di “Un libro in galleria”, organizzati presso la Pagetto Arte di via Girardengo 85-87 a Novi Ligure. L’appuntamento alle 18.00 di oggi, giovedì 26 settembre, vedrà protagonisti la psicologa novese Daria Ubaldeschi, alla sua prima prova come autrice, e il giornalista Andrea Vignoli.

Il volume di edizioni Epoké raccoglie sette storie, a metà tra saggistica e narrativa. Al centro c’è l’importanza di imparare a raccontare e raccontarsi, una pratica che si rivela davvero efficace per affrontare, capire e accettare le nostre paure. Daria Ubaldeschi nasce nel 1970 e vive da sempre a Novi Ligure. Laureata in psicologia all’Università di Torino, è specializzata in psicoterapia. È stata assistente all’Università, docente degli specializzandi, psicologa e formatrice nei servizi sanitari.

Attualmente lavora presso il Day Hospital Oncologico dell’ospedale di Ovada e dedica il resto del tempo alla sua grande passione, la scrittura, affinata negli anni frequentando la Scuola Holden e con un rubrica sul settimanale il novese. Ex aracnofobica, ex fumatrice, ex motociclista, ex paziente oncologica, ex moglie, ha fatto dell’essere “ex” uno stile di vita.