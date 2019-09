Come sarà la discarica di Frugarolo e Casalcermelli? Così...

Siamo andati a visitare la discarica di nuova generazione La Filippa a Cairo Montenotte della famiglia valenzana Vaccari. Un percorso pedonale mostra le diverse zone della discarica:quelle già riqualificate a verde e quelle invece di cava dove vengono scaricati 109 codici di rifiuti non pericolosi. Adiacente a La Filippa è stato creato il Parco delle Ferrere, prima area con erba alta e detriti e oggi spazio verde pubblico con giochi per bambini. Il reportage su Il Piccolo di venerdì 27 settembre 2019: leggilo in digitale qui.