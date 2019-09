In mille in piazza per Friday for Future

Circa un migliaio di studenti hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta venerdì mattina, 27 settembre, ad Alessandria in occasione dello sciopero globale per il clima. Al grido di "questo corteo non è una passeggiata, la nostra voce deve ascoltata" i manifestanti, tutti ragazzi che frequentano le scuole della provincia, da piazzetta della Lega hanno raggiunto piazza Garibaldi e, attraversando via Cavour, si sono ritrovati in piazza della Libertà. Tanti i cartelli, realizzati dagli stessi studenti, per chiedere più attenzione all'ambiente e al futuro.